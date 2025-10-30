SS Innovations International,: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SS Innovations International, hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 12,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at