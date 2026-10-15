SS Retail stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SS Retail veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 INR gegenüber 2,26 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 7,89 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at