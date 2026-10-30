SSAB A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SSAB A hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,080 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz wurden 2,66 Milliarden USD gegenüber 2,41 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at