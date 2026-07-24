SSAB A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SSAB A veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SSAB A 0,100 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SSAB A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,94 Milliarden USD im Vergleich zu 2,65 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at