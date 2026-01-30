SSAB A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SSAB A hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte SSAB A ebenfalls ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SSAB A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,35 Milliarden USD im Vergleich zu 2,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,250 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SSAB A ein Gewinn pro Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9,81 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at