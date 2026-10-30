SSAB B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SSAB B hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,49 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SSAB B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,63 Milliarden SEK im Vergleich zu 22,96 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at