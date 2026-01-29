SSAB B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SSAB B stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,44 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,480 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,11 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,62 Milliarden SEK umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,465 SEK sowie einen Umsatz von 22,40 Milliarden SEK prognostiziert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,92 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte SSAB B ein EPS von 6,54 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 96,22 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 103,45 Milliarden SEK umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,92 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 96,53 Milliarden SEK ausgegeben.

Redaktion finanzen.at