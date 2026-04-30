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30.04.2026 06:31:29
SSAB B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SSAB B hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,61 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
SSAB B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,34 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,52 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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