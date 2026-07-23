SSAB B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SSAB B präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,09 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,86 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 27,49 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,63 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,23 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 27,03 Milliarden SEK gesehen.

Redaktion finanzen.at