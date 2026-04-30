SSAB Svenskt Stal AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SSAB Svenskt Stal AB hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,61 SEK gegenüber 1,13 SEK im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SSAB Svenskt Stal AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,34 Milliarden SEK im Vergleich zu 25,52 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at