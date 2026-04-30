|
30.04.2026 06:31:29
SSAB Svenskt Stal AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SSAB Svenskt Stal AB hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,61 SEK gegenüber 1,13 SEK im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SSAB Svenskt Stal AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,34 Milliarden SEK im Vergleich zu 25,52 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!