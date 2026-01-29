SSAB Svenskt Stal AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SSAB Svenskt Stal AB hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,44 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SSAB Svenskt Stal AB 0,480 SEK je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,62 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22,11 Milliarden SEK.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,465 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 22,40 Milliarden SEK gelegen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,92 SEK beziffert. Im Vorjahr waren 6,54 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 96,22 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SSAB Svenskt Stal AB 103,45 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 4,93 SEK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 96,56 Milliarden SEK beziffert.

Redaktion finanzen.at