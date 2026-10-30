SSAB Svenskt Stal AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SSAB Svenskt Stal AB hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,49 SEK erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SSAB Svenskt Stal AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,63 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 22,96 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at