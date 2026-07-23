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23.07.2026 06:31:29
SSAB Svenskt Stal AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SSAB Svenskt Stal AB hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,09 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 SEK je Aktie in den Büchern standen.
SSAB Svenskt Stal AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,49 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,63 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,23 SEK sowie einem Umsatz von 27,03 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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