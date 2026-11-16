Ssangyong Cement Industrial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ssangyong Cement Industrial lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21,01 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,97 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,02 Prozent zurück. Hier wurden 352,61 Milliarden KRW gegenüber 367,38 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at