Ssangyong Cement Industrial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ssangyong Cement Industrial präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21,01 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,97 KRW erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,02 Prozent auf 352,61 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 367,38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at