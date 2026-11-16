Ssangyong Cement Industrial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ssangyong Cement Industrial hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,02 Prozent auf 352,61 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 367,38 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at