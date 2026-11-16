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16.11.2026 06:31:29
Ssangyong Cement Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ssangyong Cement Industrial hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 21,01 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,97 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 352,61 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 367,38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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