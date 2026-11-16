Ssangyong Cement Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ssangyong Cement Industrial präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Ssangyong Cement Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 21,01 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,97 KRW je Aktie gewesen.

Ssangyong Cement Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 352,61 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 367,38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at