Ssangyong Cement Industrial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ssangyong Cement Industrial stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 21,01 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ssangyong Cement Industrial 3,97 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,02 Prozent auf 352,61 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 367,38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at