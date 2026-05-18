SSANGYONG MATERIALS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SSANGYONG MATERIALS hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 8,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 24,82 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 9,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at