SSANGYONG MATERIALS hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -775,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SSANGYONG MATERIALS ein EPS von -95,000 KRW in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,97 Prozent auf 25,66 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,21 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at