SSANGYONG MATERIALS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SSANGYONG MATERIALS hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 120,61 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SSANGYONG MATERIALS -892,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 23,73 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 5,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,18 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 59,27 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SSANGYONG MATERIALS ein Gewinn pro Aktie von -1107,000 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,88 Prozent auf 101,99 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at