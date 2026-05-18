Ssangyong Motor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ssangyong Motor hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 135,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ssangyong Motor ein EPS von 15,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1 141,37 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 24,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 916,59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at