Ssangyong Motor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ssangyong Motor veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 51,88 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -265,000 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1 188,90 Milliarden KRW gegenüber 899,15 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at