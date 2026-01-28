Ssangyong Motor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ssangyong Motor hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 191,71 KRW gegenüber -4,000 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1 147,63 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 019,27 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 209,21 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Ssangyong Motor ein EPS von 175,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4 267,87 Milliarden KRW – ein Plus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ssangyong Motor 3 905,07 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at