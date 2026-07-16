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16.07.2026 06:31:29
SSB Bancorp: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
SSB Bancorp hat sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,63 USD. Im letzten Jahr hatte SSB Bancorp einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat SSB Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 7,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,16 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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