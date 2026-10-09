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09.10.2026 06:31:28
SSB Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SSB Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SSB Bancorp 0,290 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 7,7 Millionen USD gegenüber 6,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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