Ssk Suomen Saeaestaejien Kiinteistoet: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ssk Suomen Saeaestaejien Kiinteistoet hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im letzten Jahr hatte Ssk Suomen Saeaestaejien Kiinteistoet einen Gewinn von -0,080 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,8 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 35,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,680 EUR, nach 1,08 EUR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 8,39 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,98 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,515 EUR und einen Umsatz von 8,39 Millionen EUR in Aussicht gestellt.

