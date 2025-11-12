Ssk Suomen Saeaestaejien Kiinteistoet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ssk Suomen Saeaestaejien Kiinteistoet hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 40,74 Prozent auf 1,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Ssk Suomen Saeaestaejien Kiinteistoet 2,4 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at