SSR Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SSR Mining hat am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,17 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SSR Mining im vergangenen Quartal 727,5 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SSR Mining 452,0 Millionen CAD umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,58 CAD gegenüber -1,770 CAD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,28 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 66,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,36 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at