SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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03.11.2026 22:40:22
SSR Mining Inc. Announces Advance In Q3 Profit
(RTTNews) - SSR Mining Inc. (SSRM) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $94.838 million, or $0.46 per share. This compares with $93.928 million, or $0.44 per share, last year.
Excluding items, SSR Mining Inc. reported adjusted earnings of $130.737 million or $0.64 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.0% to $447.655 million from $385.839 million last year.
SSR Mining Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $94.838 Mln. vs. $93.928 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.44 last year. -Revenue: $447.655 Mln vs. $385.839 Mln last year.
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