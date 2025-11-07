SSR Mining informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SSR Mining hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 AUD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 AUD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 589,9 Millionen AUD – das entspricht einem Zuwachs von 53,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 384,2 Millionen AUD erwirtschaftet worden.

