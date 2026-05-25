SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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25.05.2026 17:30:00
SSR Mining Is Selling Its Interest in the Copler Mine for $1.5 Billion. Is This a Positive Sign for the Mining Stock?
Precious metals were on an absolute tear coming into 2026. In January, gold prices reached $5,500 an ounce, while silver hit $121 per ounce. Precious metals prices are soaring amid rising geopolitical uncertainty and growing fiscal deficits, creating a favorable backdrop for gold and silver miners like Denver-based SSR Mining (NASDAQ: SSRM).In the past year, the mid-cap mining stock has surged 160% as gold miners ride the wave of rising precious metal prices. The company recently sold its Copler Mine for $1.5 billion, shoring up its balance sheet and giving it a record cash stockpile. Here's why this could be a positive sign for the gold miner moving forward.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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