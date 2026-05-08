SSR Mining präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SSR Mining hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

SSR Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,81 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,400 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 798,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 454,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at