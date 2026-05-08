SSR Mining: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SSR Mining hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,85 AUD gegenüber 0,450 AUD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 65,98 Prozent auf 837,2 Millionen AUD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 504,4 Millionen AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at