SSR Mining stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SSR Mining lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,39 USD. Im letzten Jahr hatte SSR Mining einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 447,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 385,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at