SSR Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SSR Mining hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,55 AUD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,470 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 634,2 Millionen AUD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 589,9 Millionen AUD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at