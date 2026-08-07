SSR Mining veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SSR Mining hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,66 AUD. Im Vorjahresquartal hatte SSR Mining ebenfalls ein EPS von 0,660 AUD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 632,7 Millionen AUD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 625,6 Millionen AUD.

Redaktion finanzen.at