SSR Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SSR Mining gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 1,28 AUD gegenüber 0,050 AUD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 794,8 Millionen AUD – ein Plus von 60,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SSR Mining 495,5 Millionen AUD erwirtschaftet hatte.

SSR Mining hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,87 AUD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,960 AUD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,53 Milliarden AUD vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,51 Milliarden AUD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at