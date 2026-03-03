Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
|
03.03.2026 10:49:09
ST Engineering buoys Singapore stocks as war jitters rattle key Asian markets; STI up 0.5%
Across the broader market, losers outnumber gainers 349 to 279, after 2.3 billion securities worth S$3 billion change handsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grand Perfecta Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Grand Perfecta Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- US-Börsen mit Kursrutsch erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die US-Börsen werden in Rot erwartet. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.