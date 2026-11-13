Singapore Technologies Engineering Aktie

Singapore Technologies Engineering ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910981 / ISIN: SG1F60858221

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.11.2026 08:15:10

ST Engineering Q3 Revenue Up 9% YoY

(RTTNews) - ST Engineering (S63.SI) reported third quarter revenue of S$3.4 billion, an increase of 9% from a year ago. Adjusted to exclude LeeBoy which was divested on 4 Sep 2025, revenue growth was 10% from last year. Group contract wins were S$5.6 billion, for the quarter.

For the nine-month period, revenue was S$10.0 billion, up 10% from previous year. Rebased, revenue growth was 13% from last year. For the nine month period, Group contract wins were S$13.2 billion.

The company posted record high order book of S$37.7 billion as at 30 Sep 2026. Third quarter interim dividend is 5.0 cents per share, with payment date of 8 Dec 2026.

ST Engineering shares are trading at S$9.68 on Singapore Exchange, down 0.82%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Singapore Technologies Engineering Ltd.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Singapore Technologies Engineering Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Singapore Technologies Engineering Ltd. 6,70 -0,56% Singapore Technologies Engineering Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08:16 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen