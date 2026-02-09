RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
09.02.2026 03:54:03
ST Engineering shares rise as much as 4.3% to record high
The counter hits an all-time peak at S$10.13Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!