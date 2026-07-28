LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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28.07.2026 16:55:38
ST Engineering unit bags S$840 million contract for Taiwanese rail line
The project is expected to start in Q4 this year and will be delivered over eight yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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