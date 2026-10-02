St-Georges Platinum and Base Metals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

St-Georges Platinum and Base Metals gab am 30.09.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei St-Georges Platinum and Base Metals ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at