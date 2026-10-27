St Joseph präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

St Joseph veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 75,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at