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14.08.2026 06:31:29
STAAR Surgical Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
STAAR Surgical Company veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat STAAR Surgical Company 93,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 111,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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