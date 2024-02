STAAR Surgical Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

STAAR Surgical Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,280 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 76,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte STAAR Surgical Company 64,0 Millionen USD umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 322,11 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at