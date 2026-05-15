STAAR Surgical Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

STAAR Surgical Company hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat STAAR Surgical Company im vergangenen Quartal 93,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 119,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte STAAR Surgical Company 42,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at