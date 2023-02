STAAR Surgical Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

STAAR Surgical Company äußerte sich am 22.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,140 USD. Im letzten Jahr hatte STAAR Surgical Company einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 64,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,870 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 284,39 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 230,47 Millionen USD im Vorjahr.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 284,45 Millionen USD, befunden.

