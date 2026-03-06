06.03.2026 06:31:28

STAAR Surgical Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

STAAR Surgical Company hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

STAAR Surgical Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,690 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat STAAR Surgical Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 57,8 Millionen USD im Vergleich zu 49,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

STAAR Surgical Company hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,620 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,410 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat STAAR Surgical Company im vergangenen Geschäftsjahr 239,44 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte STAAR Surgical Company 313,90 Millionen USD umsetzen können.

